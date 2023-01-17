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Коммерсантъ FM
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Турция готова поставить Венгрии свои РСЗО вместо американских HIMARS

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк заявил о готовности обсудить с Венгрией поставку ей реактивных систем залпового огня (РСЗО) в качестве альтернативы американской HIMARS. При этом Венгрия пока официально не говорила о планах купить HIMARS.

Эту тему подняли на заседании двусторонней комиссии стран по экономическому сотрудничеству. В мероприятии вместе с господином Варанком участвовал глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Я не знаю, будет ли Венгрия делать шаги (по закупке HIMARS.— "Ъ"), но скажу следующее: в Турции мы производим альтернативные системы. Если возникнет соответствующая потребность, то мы готовы предоставить необходимую поддержку в этом контексте»,— сказал турецкий министр (цитата по ТАСС).

Господин Сийярто в ответ заявил, что при обсуждении закупок вооружения для своей армии Венгрия сначала обращается к союзникам по НАТО, среди членов которого есть и Турция. Он уточнил, что пока венгерские власти оценивают ряд предложений по закупке РСЗО, но подробностей не привел.

Лаура Кеффер

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