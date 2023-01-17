В поселке Краснодарском пресекли незаконную вырубку деревьев

Незаконную вырубку деревьев выявили и пресекли в поселке Краснодарском. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В декабре 2022 года собственник земельного участка в районе улиц Сорока и Кирилла Россинского обратился в администрацию Краснодара за порубочным билетом. Документом была предусмотрена вырубка шести аварийных деревьев и обрезка 22-х. К работам приступили в январе текущего года. Местные жители обратили внимание на происходящее и обратились департамент городского хозяйства и ТЭК с жалобой.

«Законность вырубки они проверили вместе с активом поселка, полицией и Калининской администрацией. Так, участники встречи недосчитались 12 деревьев — что вдвое превышает число аварийных», — говорится в сообщении.

Материалы проверки передали в полицию для привлечения нарушителей к ответственности.

В прошлом году похожий случай произошел в Краснодаре при благоустройстве Николаевского бульвара. Жители города пожаловались, что подрядчик проводит массовую вырубку деревьев незаконно. При проверке выяснилось, что исполнитель отклонился от проекта и вырубил 119 деревьев. Представитель компании ООО «Векстрой-Юг», выполнявшей благоустройство бульвара, заявил, что все работы были согласованы. По данному факту была организована прокурорская проверка. Контракт на благоустройство бульвара с исполнителем расторгли. Работы продолжит новый подрядчик. При этом стоимость работ, с учетом корректировок проекта, внесенных по результатам общественных слушаний, возросла с 260 млн до 379 млн руб.

Анастасия Донскова

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