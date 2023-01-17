Сын губернатора Красноярского края Артем Усс попросил об экстрадиции в Россию

Задержанный по запросу Минюста США сын губернатора Красноярского края бизнесмен Артем Усс в ходе судебного заседания в Милане попросил об экстрадиции в Россию. Мужчину обвиняют в уклонении от американских санкций и отмывании денег. Вашингтон направлял запрос об экстрадиции бизнесмена в Соединенные Штаты. В то же время в октябре 2022-го Артем Усс был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денег, после чего объявлен в федеральный розыск. МВД намерено потребовать его экстрадиции в Россию, сообщает Ъ.

«Выдайте меня российским властям, не экстрадируйте меня в США»,— cказал господин Усс в ходе заседания суда, пишет газета La Repubblica.

Как пишут СМИ, юристы Артема Усса считают, что бизнесмен может подвергнуться дискриминации в США. По их словам, американские власти также могут использовать экстрадицию Артема Усса для будущего обмена заключенными с Россией. По мнению защиты, речь идет о Поле Уилане — американце, осужденном в 2020 году в России по обвинению в шпионаже.

Артема Усса задержали в Милане 19 октября по запросу Минюста США. Американские власти считают его виновным в контрабанде нефти, экспорте из США через подставные компании военных технологий и отмывании денег. 2 декабря он был переведен под домашний арест в пригороде Милана.

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Лолита Белова