На Бали упал с обрыва автомобиль с российскими туристами, четыре человека госпитализированы

Автомобиль с российскими туристами упал в овраг глубиной 25 метров на индонезийском острове Бали. В результате аварии четверо россиян госпитализированы в больницу с различными травмами. Об этом сообщил балийский портал Detik.

Авария произошла сегодня 16 января, днем. В автомобиле находились четверо российских туристов, они ехали из столицы Бали Денпасара на курорт Булеленг.

Водитель потерял управление, когда машина двигалась по горной дороге. По предварительной информации, причиной аварии стали отказ тормозов и невнимательность водителя, пишет Detik со ссылкой на полицию.

Все четверо туристов получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в местную больницу с переломами и порезами.

Олеся Павленко