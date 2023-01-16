ВТБ в Воронеже совершил первую сделку по обновленным условиям государственной программы семейной ипотеки

Семья с двумя детьми приобрела 3-комнатную квартиру стоимостью 4,8 млн рублей в жилом комплексе «Черемушки», поселок Отрадное.

С января получить кредит на жилье в новостройке по сниженной ставке могут граждане с двумя и более несовершеннолетними детьми. Кроме того, заемщики могут уменьшить льготную ставку госпрограммы на весь срок кредита, используя при оформлении сделки сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации.

«Программы льготного кредитования остаются драйвером ипотечного рынка. Продление госпрограмм для приобретения жилья поддержит спрос на недвижимость. А новые условия семейной ипотеки расширят круг людей, которые смогут улучшить свои жилищные условия. Сегодня по льготным программам в Воронежской области можно взять ипотеку в размере до 6 млн рублей. Подробно об условиях оформления такого кредита можно узнать в банке», - отметил управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин.