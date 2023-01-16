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Коммерсантъ FM
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Международная организация труда прогнозирует ухудшение положения работников в 2023 году

Сегодня, 16 января, Международная организация труда (МОТ) опубликовала ежегодный доклад о тенденциях на мировом рынке труда. По ее прогнозам, в 2023 году занятость в мире вырастет лишь на 1%, то есть вдвое меньше, чем годом ранее (рост на 2,3%). Рост будет слабым и в 2024 году — на 1,1%. Число безработных в 2023 году, по прогнозам МОТ, увеличится на 3 млн, до 208 млн человек, тем самым уровень безработицы составит 5,8%.

Авторы исследования отмечают, что в условиях экономического замедления и нестабильности все большему числу людей придется соглашаться на «менее качественную» работу с худшей оплатой и менее привлекательными условиями (без гарантий соцзащиты и так далее), что усилит неравенство в этой сфере. В МОТ также отмечают, что в условиях инфляции и «при отсутствии соответствующего роста зарплаты кризис стоимости жизни угрожает домохозяйствам и может привести к сокращению совокупного спроса» — реальная заработная плата будет падать. В докладе сообщается, что с началом пандемии COVID-19 выросла доля неформального сектора занятости, а также число работающих бедных — в 2021 году эти показатели стали улучшаться, однако теперь, скорее всего, снова произойдет ухудшение.

Яна Рождественская

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