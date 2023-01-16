Первый круг Australian Open

Мужчины. Янник Синнер (Италия, 15)—Кайл Эдмунд (Великобритания) 6:4, 6:0, 6:2. Хуберт Хуркач (Польша, 10)—Педро Мартинес (Испания) 7:6 (7:1), 6:2, 6:2. Денис Шаповалов (Канада, 20)—Душан Лайович (Сербия) 6:4, 4:6, 6:4, 6:1. Таллон Грикспор (Нидерланды)—Павел Котов (Россия) 6:3, 7:6 (3), 6:3. Карен Хачанов (Россия, 18)—Бернабе Сапата Миральес (Испания) 7:6 (7:3), 6:2, 6:0. Фрэнсис Тиафо (США, 16)—Даниэль Альтмайер (Германия) 6:3, 6:3, 6:7 (5), 7:6 (8:6). Рафаэль Надаль (Испания, 1)—Джек Дрейпер (Великобритания) 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Кэмерон Норри (Великобритания, 11)—Люка ван Аш (Франция) 7:6 (7:3), 6:0, 6:3. Стефанос Циципас (Греция, 3)—Кентен Алис (Франция) 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)—Вашек Поспишил (Канада) 1:6, 7:6 (4:7), 7:6 (3), 6:3. Даниил Медведев (Россия, 7)—Маркос Гирон (США) 6:0, 6:1, 6:2.
Женщины. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Юле Нимайер (Германия) 6:4, 7:5. Елена Рыбакина (Казахстан, 22)—Элизабетта Коччаретто (Италия) 7:5, 6:3. Даниэль Коллинз (Великобритания, 13)—Анна Калинская (Россия) 7:5, 5:7, 6:4. Катерина Козлова (Украина)—Камилла Рахимова (Россия) 7:5, 6:7 (8:10), 6:1. Елена Остапенко (Латвия, 17)—Даяна Ястремская (Украина) 6:4, 6:2. Кори Гауфф (США, 7)—Катерина Синякова (Чехия) 6:1, 6:4. Джессика Пегула (США, 3)—Жаклин Кристиан (Румыния) 6:0, 6:1. Оливия Гадецки (Австралия)—Полина Кудерметова (Россия) 7:5, 6:1. Барбора Крейчикова (Чехия, 20)—Сара Бейлек (Чехия) 6:3, 6:1. Петра Квитова (Чехия, 20)—Алисон ван Эйтванк (Бельгия) 7:6 (7:3), 6:2. Мэдисон Кис (США, 10)—Анна Блинкова (Россия) 6:4, 3:6, 6:2. Виктория Азаренко (Белоруссия, 24)—София Кенин (США) 6:4, 7:6 (7:3). Мария Саккари (Греция, 6)—Юань Юэ (Китай) 6:1, 6:4.