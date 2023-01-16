Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас — 6820 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (оба — Испания) — 5770. 3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720. 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070. 6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3930. 7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895. 8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3860. 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3545. 10 (10). Хольгер Руне (Дания) — 2876. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2860. 12 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2680. 13 (13). Александр Зверев (Германия) — 2560. 14 (14). Маттео Берреттини (Италия) — 2490. 15 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2420. 16 (16). Янник Синнер (Италия) — 2375. 17 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2260. 18 (18). Марин Чилич (Хорватия) — 1970. 19 (19). Лоренцо Музетти (Италия) — 1925. 20 (20). Карен Хачанов — 1885... 82 (52). Аслан Карацев — 635... 97 (98). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 563.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 11025 очков. 2 (2). Унс Джабир (Тунис) — 5140. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5000. 4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4415. 5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4340. 6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3921. 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3762. 8 (8). Дарья Касаткина — 3500. 9 (9). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2800. 10 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2735. 11 (14). Даниэль Коллинз (США) — 2388. 12 (12). Симона Халеп (Румыния) — 2381. 13 (10). Мэдисон Кис (США) — 2318. 14 (15). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2255. 15 (16). Петра Квитова (Чехия) — 2221. 16 (11). Паула Бадоса (Испания) — 2102. 17 (18). Елена Остапенко (Латвия) — 2040. 18 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1910. 19 (17). Анетт Контавейт (Эстония) — 1909. 20 (19). Людмила Самсонова — 1905… 44 (45). Анастасия Потапова — 1079… 59 (64). Анна Калинская — 948. 60 (72). Анна Блинкова — 922… 97 (98). Варвара Грачева (все — Россия) — 630.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.