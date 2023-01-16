Новая улица свяжет проспект Буденного и Красносельское шоссе в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект проекта планировки территории для строительства новой улицы между проспектом Буденного и Красносельским шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно проекту, в Красносельском районе города появится двухполосная улица с тротуарами и велодорожкой. Общая протяженность составит около 1,5 км.

Губернатор Александр Беглов отметил, что новая дорога позволит улучшить транспортную доступность крупных жилых кварталов в Петродворцовом и Красносельском районах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный утвердил проект расширения Цитадельского шоссе в Кронштадте.

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