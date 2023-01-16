Смольный утвердил проект расширения Цитадельского шоссе в Кронштадте

Губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства в понедельник, 16 января, утвердил проекты планировки территорий двух участков для строительства и реконструкции дорог в Кронштадтском районе, сообщает пресс-служба Смольного.

Проектами предусмотрено расширение участка в 1,9 км Кронштадтского шоссе от Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги с двух до четырех полос, а также возведение четырехполосного участка Цитадельского шоссе в 1,1 километра с развязкой. Реализация проектов позволит улучшить дорожную ситуацию на въезде в Кронштадт, отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург получил первую часть средств на строительство развязки в Кронштадте в размере 466,5 млн рублей. Всего на реализацию проекта будет направлено 3 млрд рублей.

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