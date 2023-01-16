Сотрудник МЧС получил тяжелые травмы при тушении дома-памятника в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде командир отделения структурного подразделения МЧС РФ тяжело травмирован при тушении пожара на объекте культурного наследия – доме Котельникова. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения государственной инспекции по труду (Роструд).

По данным Роструда, 12 января 2023 года 46 летний пожарный, поднимаясь по выдвижной лестнице упал с высоты около четырех метров на землю. Из медицинского заключения следует, что полученные повреждения и травмы относятся к категории тяжелых. Трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование.

Как писал «Ъ-Приволжье»,пожар в доме Котельникова начался около 07:00. Полностью ликвидировать его удалось через девять часов. На момент пожара дом находился на реставрации.

Андрей Репин