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Горение в историческом доме Котельникова в Нижнем Новгороде ликвидировано

Ликвидировано открытое горение в историческом доме купца Котельникова на улице Ильинской, сообщили в нижегородском управлении МЧС. Площадь пожара составила 600 кв. м. Специалисты разбирают конструкции и проливают здание.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Дом находится на реконструкции с июля 2022 года. Сообщение о возгорании поступило 12 января в 6:55. К моменту прибытия пожарных в здании никого не было, горели чердак и крыша.

Дом Котельникова был построен в 1870 году в стиле эклектика. В 1989 году признан объектом культурного наследия, находится в собственности региона. Реставрацией по заказу регионального управления госохраны ОКН занимается областное госпредприятие ДиРОН. Контракт с единственным подрядчиком заключили в 2020 году по цене 57,6 млн руб. Работы должны завершиться в сентябре 2023 года.

Анастасия Еремина

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