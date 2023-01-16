Скончалась ведущая солистка петербургского «Мюзик-Холла» Ольга Вардашева

На 77-м году жизни скончалась заслуженная артистка СССР и Республики Северная Осетия-Алания, ведущая солистка театра «Мюзик-Холл» Ольга Вардашева. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба театра. Причины артистки смерти не уточняются.

«Театр "Мюзик-Холл" с прискорбием сообщает о кончине Заслуженной артистки СССР и Республики Северная Осетия-Алания Ольги Олеговны Вардашевой. Скорбим и соболезнуем близким»,— говорится в сообщении.

Ольга Вардашева была ведущей солисткой «Мюзик-Холла» с 1966 по 2014 годы. Наибольшую известность ей принесли роли в постановках «Нет тебя прекрасней» и «Миллион новобрачных». Также она снималась в фильмах «Сентиментальный роман», «Небесные ласточки», «Семь счастливых нот» и «Шляпа».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте