«В "Торпедо" можно заманить только тех, кто остался без работы»

Четвертьфиналист чемпионата мира, лучший бомбардир сборной России Артем Дзюба может оказаться в «Торпедо». СМИ сообщают, что кандидатуру бывшего нападающего «Спартака» и «Зенита» рассматривает президент московского клуба Илья Геркус. Главный тренер команды Андрей Талалаев, напротив, считает, что риски велики. Сейчас «Торпедо» находится на тренировочных сборах в Турции. Дзюба в этот период работать с командой не будет. Подпишет ли футбольный ветеран новый контракт, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

В последнее время при упоминании фамилии Дзюбы болельщики привыкли иронизировать. Причем ирония эта все злее и злее. После того как у спортсмена не получилось в Турции, хейтеры обрушили на него целый поток грязи. Но нападающий как ни в чем не бывало записал обращение к болельщикам и пообещал, что будет искать новую команду.

Сейчас, когда клубы РПЛ уже начали первые сборы, стало понятно, что никто не горит желанием принимать в свой коллектив скандального форварда. Вроде как такую возможность рассматривает только «Торпедо». На первый взгляд Дзюба действительно нужен автозаводцам, говорит комментатор Олег Пирожков:

«У "Торпедо" не хватало реализации. При Талалаеве было пять матчей без голов в чемпионате, но моменты были в каждой игре. И не один-два, а три железобетонных момента, но они просто не забивали. То есть нужен человек, который может поставить точку в комбинации, и мне кажется, что Дзюба на эту роль вполне бы сгодился. И даже если он пока не в форме, то будет выходить и наберет ее. Это лучший бомбардир в истории чемпионатов России, о чем тут еще речь?»

К тому же сейчас непросто найти игрока даже в топ-команды РПЛ, а уж в «Торпедо», которое проводило первый сбор в Тамбове, заманить можно только тех, кто остался без работы. Только вот как быть с зарплатой Дзюбы? Даже в Турции нападающий должен был получать €1,5 млн в год. Заплатит ли «Торпедо» такую сумму?

Возможно, контракт будет заключен только до конца сезона. Но даже в этом случае футболист не пойдет на понижение дохода.

Так что автозаводцам придется напрячься, уверен выступавший за «Зенит» и лондонский «Арсенал» Андрей Аршавин: «Им придется из себя выжать, поскольку другого нападающего, который может гарантировать им качество, они не видят. По идее, "Торпедо" нужен нападающий».

При этом, играя в «Торпедо», Дзюба может показать себя в РПЛ, как в его карьере бывало не раз. Так что даже если команда Талалаева вылетит из элиты нашего футбола, Дзюба просто сменит клуб. Тот факт, что форварду 34 года, не остановит потенциальных работодателей в России, если, конечно, спортсмен будет забивать. В нынешней ситуации и возрастные футболисты будут востребованы, уверен футбольный эксперт Александр Ширко:

«Если говорить о нашем чемпионате, то уровень сильно упал, конкуренция уменьшилась, игроков появляется меньше, скорости упали. Все изменилось, и это дает возможность быть востребованными возрастным игрокам, с опытом, скажем так. Дзюба не потеряется и не пропадет».

Так что в «Торпедо» или нет, но Артема Дзюбу на поле поклонники футбола еще точно увидят. Ведь при тех скоростях и уровне нашего чемпионата нападающий может играть чуть ли не до 40 лет.