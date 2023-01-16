На господдержку АПК Липецкой области в 2023 году планируют направить более 2,6 млрд рублей

Липецкая область заключила с Минсельхозом России 15 cоглашений о предоставлении субсидий в 2023 году на общую сумму 2,69 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — более 2,2 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве. Эта сумма не окончательная: традиционно в течение года объем поддержки АПК растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего средств, согласно нынешним соглашениям, предполагается выделить на развитие приоритетных направлений АПК и малых форм хозяйствования (почти 710 млн руб. из федерального и регионального бюджетов). На возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам предусмотрено 494 млн руб. На поддержку отдельных видов растениеводства и животноводства в рамках компенсирующей субсидии будет предоставлено 431,5 млн руб. Также регион получит средства по новому проекту стимулирования производства картофеля и овощей (220,8 млн руб. из федерального бюджета). Кроме того, среди новых направлений господдержки — субсидия на развитие сельского туризма (27,5 млн руб. на три проекта).

«Агропромышленный комплекс региона в прошлом году показал хорошие результаты, несмотря на ряд сложностей, связанных и с погодными условиями, и с санкциями. Во многом это стало возможным благодаря существенной государственной поддержке, позволившей не только уберечь отрасль от потрясений, но и повысить ее эффективность»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

Как в Липецкой области решили увеличить поддержку малых форм хозяйствования в АПК — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий