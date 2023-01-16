Вице-премьер Чернышенко: российский рынок ИИ-технологий к 2030 году вырастет вдвое

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подписал соглашение о сотрудничестве между бизнесом и государством по реализации «дорожных карт» высокотехнологичных направлений, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). По словам господина Чернышенко, более 52% российских крупных организаций внедряют в свою деятельность ИИ. Объем рынка ИИ-технологий к 2030 году должен увеличиться как минимум до 20 млрд руб., в два раза, отметил вице-премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«По оценкам разработчиков ''дорожной карты'', вклад этой сферы в ВВП России к 2025 году может составить до 2%. В рамках ''дорожной карты'' запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объема российского рынка ИИ-технологий — к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд руб., то есть увеличится минимум в два раза»,— передали ТАСС в аппарате вице-премьера слова господина Чернышенко.

Соглашение правительства подписано со Сбербанком, с компанией УК РФПИ и «Платформой НТИ». Документы подписаны в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина от 24 ноября. Оно касалось массового внедрения искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности. Глава государства говорил, что ИИ должен охватить все отрасли экономики, социальной сферы и систему госуправления.

После начала военной операции на Украине многие проекты, связанные с разработкой ИИ, столкнулись с нехваткой финансирования из-за ухода зарубежных инвесторов. В апреле 2022 года правительство России анонсировало господдержку на сумму более 17 млрд руб., которые могут получать к 2024 году компании, развивающие ИИ. До возникновения кризиса отрасли на эти меры планировалось выделить 5 млрд руб. В конце июля правительство России сообщило о выделении 575 млн руб. на программу повышения квалификации специалистов, которые занимаются развитием искусственного интеллекта.

Лусине Баласян