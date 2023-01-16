В Екатеринбург заходит крупнейший банк Крыма

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ Банк, головной офис расположен в Симферополе) появится в Екатеринбурге. Согласно информации на сайте РНКБ, новый офис банка откроется в бизнес-центре «Палладиум» на улице Хохрякова, 10. Сейчас там идут ремонтные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

РНКБ Банк — российский универсальный коммерческий банк, созданный 25 января 1991 года в Москве. РНКБ является ключевым банком Республики Крым и города Севастополь. Представлен в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Всего у банка зарегистрировано 2,2 млн клиентов.

Напомним, в силу вступил закон, разрешающий правительству внести 100% акций РНКБ в уставный капитал банка ВТБ. Как говорил глава крымского банка Михаил Якунин, РНКБ войдет в группу ВТБ в 2023 году, сейчас идет оценка акций. Планируется, что в периметр группы ВТБ также войдут все «дочки» РНКБ.

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Диана Сунагатуллина