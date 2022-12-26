Петербург получит первый транш на строительство развязки в Кронштадте до конца года

Правительство РФ приняло решение раньше запланированных сроков направить в городскую казну Санкт-Петербурга первую часть средства, выделенных на реконструкцию развязки Кронштадтского шоссе с Кольцевой автодорогой (КАД). Город получит 466,5 млн рублей до конца 2022 года.

«Благодаря опережающему финансированию работы по обновлению развязки между дорогой, проходящей по Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга, и Кронштадтским шоссе пойдут быстрее»,— говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Напомним, к 2025 году планируется расширить съезды Кронштадтской развязки с двух до четырех полос. Всего на реализацию проекта будет направлено 3 млрд рублей.

Подробнее — в материале «Кронштадт развяжется с транспортными проблемами».

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