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Лето 2023 года в новой квартире на берегу Черного моря

Специализированный застройщик «СК "Этажи"» завершает строительство ЖК «Белый парус»

Строительство ЖК «Белый парус» им. И. К. Айвазовского находится на финальной стадии. При создании дома использованы технологии и материалы ведущих отечественных и зарубежных производителей, мы успели до ввода санкций приобрести качественные строительные материалы и оборудование, что обеспечит долговечность дома и исправность инженерных систем на долгое время. В ближайшие годы в Крыму вряд ли кто-нибудь сможет предложить квартиры по таким доступным ценам (от 120 000 руб. м2), как у нас, выдерживая высокие стандарты качества, которые есть в жилом комплексе «Белый парус».

Отдельно стоит обратить внимание на панорамные алюминиевые окна с раздвижными створками, которые установлены в квартирах. Невероятные виды на море и горы, возможность встречать рассветы и провожать закаты, а также чистейший воздух создают благостную атмосферу для жителей. Неподалеку от дома проходит знаменитая Царская тропа (Солнечная тропа), поблизости также расположен объект культурного наследия Ливадийский дворец и визитная карточка Крыма — Ласточкино гнездо. Уже полностью завершены монолитные работы, электрика, сантехника, установлены лифты, подведены все необходимые коммуникации.

Квартиры сдаются с предчистовой отделкой, выполнена стяжка и штукатурка. Уникальность жилого комплекса еще в том, что в доме сделано поквартирное отопление: в каждой квартире установлен двухконтурный газовый котел. Специально для ЖК «Белый парус» изготовлены лифтовые кабины с репродукциями картин И. К. Айвазовского. В настоящее время ведутся отделочные работы в местах общего пользования и благоустройство территории. Детская и спортивная площадки, на 1-м этаже располагаются коммерческие помещения. На территории жилого комплекса есть закрытая стоянка для автомобилей, которая передается жителям дома безвозмездно.

Квартиры в ЖК «Белый парус» можно приобрести с помощью ипотеки по специальной программе со сниженной процентной ставкой от ПАО Банк РНКБ, также можно оформить ипотеку в АО Банк Россия и ПАО Промсвязьбанк. Приглашаем вас посетить ЖК «Белый парус» им. И. К. Айвазовского, познакомиться с проектом и выбрать себе квартиру в одном из лучших мест Крыма. Оставить заявку на просмотр можно на сайте жкбелыйпарус.рф

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик "СК Этажи"», Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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жкбелыйпарус.рф

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