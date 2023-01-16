Назначены руководители двух министерств Тамбовской области

В правительстве Тамбовской области назначили руководителей министерства здравоохранения, министерства спорта и управления организации проектной деятельности. Об этом сообщили региональные власти.

Исполнять обязанности министра здравоохранения назначен Алексей Овчинников, бывший заведующий хирургическим отделением №2 клинической больницы №3 Тамбова. Господин Овчинников в ноябре победил в региональном конкурсе «управленческих компетенций и инновационных подходов в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья», проведенного по инициативе главы региона Максима Егорова.

Министерство спорта (также в статусе исполняющего обязанности) возглавил Павел Грицков. С 2014 года он занимал должность замначальника областного управления по физкультуре и спору. Является кандидатом педагогических наук.

Начальником управления организации проектной деятельности назначена юрист Ольга Марчева. Ранее она исполняла обязанности начальника управления проектной деятельности обладминистрации.

Какие еще назначения произошли в тамбовском облправительстве в 2023 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин