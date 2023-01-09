Трех руководителей управлений в правительстве Тамбовской области переименовали в министров

Глава Тамбовской области Максим Егоров в понедельник, 9 января, объявил о назначении трех министров и одного директора департамента в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в его пресс-службе, региональным министром топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области назначена Елена Бабикова, она ранее была руководителем аналогичного управления облправительства, переименованного в министерство.

Госпожа Бабикова работает в органах власти Тамбовской области с февраля 2022 года. Ранее возглавляла Фонд капитального ремонта Липецкой области. Окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Менеджмент», Московский государственный строительный университет — по специальности «Водоснабжение и водоотведение».

И.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства назначен Алексей Власов. Он ранее также возглавлял профильное управление по развитию промышленности и торговли — с марта 2022-го.

Господин Власов окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», Поволжскую академию госслужбы имени Столыпина по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2021 году господин Власова уволился «по собственному желанию» с поста вице-мэра Тамбова по ЖКХ. Тогда врио мэра Максим Косенков прокомментировал это, сказав, что «куратор городского хозяйства должен шевелиться шустрее, а считать, что все хорошо и кидать комки грязи вместо пескосоляной смеси — это безобразие».

Министром культуры назначен Юрий Голубев, который до этого более десяти лет руководил аналогичным управлением — культуры и архивного дела.

Господин Голубев окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», прошел профессиональную переподготовку в сфере государственного и муниципального управления в Поволжской академии госслужбы.

Также статус директора департамента ветеринарии региона получил Алексей Филин, который ранее с 2015 года возглавлял аналогичное управление.

Как администрацию Тамбовской области переименовывают в правительство — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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