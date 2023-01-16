В Краснодаре школу по проспекту Образцова планируют открыть в 2024 году

В Краснодаре школу на 825 мест, строящуюся по проспекту Константина Образцова, планируют открыть к 1 сентября 2024 года. Глава города Евгений Наумов отметил, что образовательное учреждение нужно сдать в срок, несмотря на трудности, сообщает пресс-служба мэрии.

«Тяжелый объект, но нужно его завершить. Подкорректируйте все свои планы, потому что отставание никто нам не простит. Первого сентября 2024 года школа по проспекту имени Константина Образцова должна принять детей. Работайте, отталкиваясь от этого»,— отметил Евгений Наумов.

Сейчас срок отставания по строительству объекта составляет 30 дней. По словам директора городского департамента строительства Ивана Горобца, городу известны все проблемы по данному объекту и есть понимание, как сократить срок отставания. Сейчас на стройке находятся семь рабочих и шесть единиц техники.

Школу в Фестивальном микрорайоне возводят на участке площадью 27,5 тыс. кв. м по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. На ее строительство выделили средства из бюджетов всех уровней в рамках госпрограммы «Развитие образования». Здание будет состоять из трех этажей. В нем будет 33 учебных кабинета, медблок, спортивные и актовые залы, библиотека, пищеблок, а также спортивная площадка во дворе школы.

В 2023 году в Краснодаре введут в эксплуатацию 35 соцобъектов. В городе планируют достроить 10 школ на 12,3 тыс. мест, 21 детсад на 5,2 тыс. мест, три спортобъекта и детскую поликлинику на 300 мест.

Татьяна Ручкина

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