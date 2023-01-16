В Екатеринбурге трех педофилов отправили в колонию на срок до 19,5 лет

В Екатеринбурге суд признал трех мужчин 1980-1986 года рождения виновными в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетних детей по ч.4 ст.132 УК РФ, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 18 до 19,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных в пользу потерпевших взыскано 1,4 млн руб. компенсации морального вреда.

Установлено, что в 2019 году мужчины приходили в гости к своим знакомым в Орджоникидзевском районе, где совершали действия сексуального характера в отношении двоих мальчиков 2009 и 2011 годов рождения как в присутствии, так и в отсутствие их матери. Отец детей с семьей не проживал. Мать детей скончалась от заболевания весной 2020 года, незадолго до выявления преступления сотрудниками правоохранительных органов.

Как уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, мужчины были знакомы с семьей потерпевших и периодически употребляли спиртное у них дома. Они пытались скрыться на территории Свердловской области, однако в ходе оперативной работы были задержаны полицией. Отца лишили родительских прав. Дети перемещены в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Свердловской области серийного педофила отправили в колонию на 24 года. По данным следствия, с 2014 по 2020 год мужчина совратил четырех школьниц в разных городах Свердловской области. Осужденный как встречался с девочками лично, так и общался в соцсетях.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина