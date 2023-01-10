В Свердловской области серийного педофила отправили в колонию на 24 года

Суд Пригородного района (Свердловской области) приговорил к 24 годам колонии 43-летнего мужчину, признанного виновным в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и развратных действиях в отношении несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 135 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, с 2014 по 2020 год мужчина совратил четырех школьниц в разных городах Свердловской области. Осужденный как встречался с девочками лично, так и общался в соцсетях.

«Расследование данного уголовного дела представляло собой особую сложность, так как преступления были совершены длительное время назад и в отношении малолетних», — отметили в СКР.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что у мужчины уже есть три судимости, полученные получил в 1994, 1998 и 2000 годах за имущественные преступления.

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