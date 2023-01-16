Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 30%

В Свердловской области с 9 по 15 января зарегистрировали почти 35 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 30,7% и выше среднего многолетнего уровня на 25,3%. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. В структуре заболеваемости 44% составляют дети.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 15 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня прошлой недели и среднего многолетнего уровня на 22%. Наиболее неблагополучные по заболеваемости территории, где показатель выше среднеобластного в 1,5 раза,— Первоуральск, Асбест, ЗАТО Свободный.

Согласно данным лабораторного обследования заболевших, в настоящее время доминирует грипп А(H1N1). Также выделены вирусы гриппа В, гриппа А (Н3N2), парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, боковирусы.

Как сообщала замглавы регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева, новая волна заболеваемости гриппом в Свердловской области может начаться уже в феврале-марте в связи с активным распространением вируса типа «В».

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Диана Сунагатуллина