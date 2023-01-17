Флоренция зовет

Во Флоренции завершилась ярмарка мужской моды Pitti Uomo 103 — одно из событий модной индустрии, которое открывает год. В течение четырех дней в павильонах в крепости да Бассо были представлены 789 марок. Дефиле Мартин Роуз и Ян-Яна Ван Эссе в историческим центре города, новые имена экомоды, триумф трикотажа и долгожданное возвращение байеров, корреспондентов и дизайнеров из Японии — рассказываем, чем запомнилась новая глава в истории Pitti Uomo.

Мартин Роуз покоряет Флоренцию

На этот раз организаторы ярмарки Pitti Uomo пригласили выступить в качестве хедлайнера Мартин Роуз из Лондона. Имя британской дизайнера ямайского происхождения сейчас на слуху — эксперты называют ее главным голосом поколения, сравнивая Роуз с Вирджилом Абло: Роуз даже прочили место креативного директора мужского направления Louis Vuitton. Для шоу на Pitti она выбрала одно из самых шумных мест Флоренции — рынок Порчеллино, также известный как Меркато Нуово, где обычно собираются продавцы кожаных изделий и сувениров. Роуз утверждает, что ее главное вдохновение — обычные люди, поэтому по подиуму прошлись и местные жители, которых она нашла в окрестностях Флоренции: продавцы с Меркато Нуово, официанты из местных кафе и мускулистые игроки Флорентийского кальчо. В коллекции были классические для дизайнера зарисовки на тему денима, футбольная форма, удобная верхняя одежда, мини-сумки — пародия на бумажные пакеты из люксовых бутиков — и кроссовки на каблуке из коллаборации с Nike.

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Поэзия Ян-Яна Ван Эссе

Имя в мировой моде, которое точно нужно запомнить. Ян-Ян Ван Эссе — один из самых талантливых дизайнеров Бельгии, выпускник Антверпенской королевской академии. Он уже 12 лет делает моду из лучших экоматериалов, окрашенных вручную по старейшим техникам, для публики, которой нравится свобода движения (одежду Ван Аша любят танцоры и хореографы). Это было дебютное шоу дизайнера, и сразу в особенном месте — каменных залах и внутреннем дворе Санта Марии Новеллы, одного из символов Флоренции. Отправная точка коллекции, которую Ван Эссе назвал Rite,— балет Пины Бауш «Весна Священная». Образы в коллекции Ян-Яна вдохновлены его путешествиями по Мали, Сенегалу и Японии, а также простыми прямоугольными формами накидок бубу и кимоно. Что отлично контрастировало с каменными стенами собора и средневековыми фресками.

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Курс на устойчивое развитие

В новом сезоне на ярмарку вернулся проект S/Style — подборка десяти молодых и инновационных экобрендов от журналиста и ветерана индустрии Джорджии Кантарини. Здесь можно было познакомиться и посмотреть коллекции многих молодых лейблов. Kemkes из Амстердама — это брат и сестра Кемке. Они вместе отбирают занавески, одеяла и пледы с историей и делают из них стритвир-образы на каждый день. Или Dhruv Kapoor из Индии — он украшает мужские рубашки из экохлопка созданными вручную вышивками. Кстати, делают эти нашивки мастера, которые работают, например, с Дрисом Ван Нотеном.

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Мода со всего мира

На Pitti Uomo наконец-то вернулись международные гости — в первые два дня выставки между павильонами было не протолкнуться, как в былые времена до пандемии. На этот раз особый акцент организаторы решили сделать на два направления: страны Скандинавии (в том числе Финляндию), а также Японию. В партнерстве с копенгагенский ярмаркой Revolver Copenhagen самые яркие лейблы из Норвегии, Швеции и Дании представили свои коллекции в павильоне под названием Scandinavian Manifesto. Финны вместе с нишевым изданием SSAW представили две марки: VAIN в палаццо Пуччи (для презентации его переименовали в «Финский палаццо») и Rolf Ekroth на стенде в крепости да Бассо. Японцы же вернулись сразу с двумя проектами. Первый — J-Quality Factory Brand Project, для которого креативный директор Postelegant Юя Накато придумал дизайн 11 инновационных тканей из Японии. Второй — Jlia Japan Leather Booth, в рамках которого были представлены шесть марок—лидеров кожной индустрии.

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Комфорт и стиль

В моду возвращается удобный трикотаж: от джемперов и жилеток из кашемира до немнущихся пиджаков и фланелевых рубашек, которые можно носить и со строгими брюками и комфортными джинсами. Например, Brunello Cucinelli делают ставку на цвет бургунди, как у красного вина. Кучинелли наконец запустил собственное производство в виноградниках Соломео, вино из первого урожая уже можно продегустировать в штаб-квартире бренда. Бренд декоратора интерьеров из Британии Люка-Эдварда Холла Chateau Orlando тоже представляет уютный трикотаж — в его коллекции главный акцент сделан на джемперы с принтами, вдохновленными подушками для молитв из англиканских церквей. Француз Пьер Луи Маскья, который провел камерную презентацию в палаццо Антинори, представил пиджаки, свитеры и жилеты ярких оттенков. Дизайнер вдохновлялся естественной красотой природы и поэзией Артюра Рембо, который любил воспевать ее в своих произведениях.

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Больше, чем мода

В этом году на Pitti Uomo появилось сразу два новых направления — декор the SIGN и мода для домашних животных Pitti Pets. Это многое говорит и о нуждах современного мужчины, и о тенденциях ритейла. Концепт-сторы все чаще продают одежду рядом с посудой и свечами, а люксовые бренды запускают полноценные линии для питомцев. В основном мода для кошек и собак создается производителями из Италии. Они предлагают не только поводки и дождевые плащи, но и персонализированные миски, распечатанные на 3D-принтере. Особенно гостям салона полюбилась марка The Painter`s Wife из Испании, которая делает тельняшки, плащи и полосатые кашемировые свитеры для четвероногих друзей — неспроста эксперты называют именно трикотаж главным трендом выставки Pitti Uomo 103.

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Лидия Агеева