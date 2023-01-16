Неонацистскую организацию «Маньяки. Культ убийств» признали террористической

Верховный суд признал террористической организацией неонацистскую «Маньяки. Культ убийств» (МКУ), сообщили в пресс-службе суда. Заседание прошло в закрытом режиме из-за грифа «секретно» в материалах иска. Ранее в ФСБ не раз отчитывались о задержании ее сторонников по подозрению в подготовке терактов.

«Судом удовлетворен иск генерального прокурора РФ о признании террористической организацией международного движения "Маньяки. Культ убийств" и запрете его деятельности на территории Российской Федерации»,— сообщили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

2 декабря Генпрокуратура попросила признать МКУ террористической группировкой и запретить ее деятельность на территории России. В ведомстве считают, что сторонники движения совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан России. Там утверждают, что оно создано на Украине.

МКУ была создана на Украине неонацистом Егором Красновым в 2017 году. Организация действует на территории России и Украины. Ее сторонники придерживаются расистских взглядов, записывают видеоролики нападений на бездомных, наркоманов и людей не славянской внешности. Также МКУ исповедует идеи пиплхейта — радикальной и агрессивной мизантропии.

ФСБ не раз отчитывалась о задержании участников МКУ. 6 сентября ведомство провело обыски у 187 участников группировок МКУ и «Колумбайн» (движение, признанное террористическим, запрещено в РФ). 7 мая ФСБ также сообщала о задержании сторонников МКУ, которые, как утверждалось, готовили теракты на День Победы. Директор ФСБ Александр Бортников говорил, что участники МКУ и «Колумбайн» «не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность», в том числе через интернет.

Олеся Павленко