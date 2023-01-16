Компания Toyota оснастила классический спорткар AE86 водородной и электрической силовой установкой, представив рестомоды на Токийском автосалоне.

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Прототип AE86 H2 Concept построен на базе Toyota Sprinter Trueno и отличается водородной силовой установкой. Автомобиль сохранил штатный двигатель внутреннего сгорания, который получил новые топливные форсунки, топливные трубки и свечи зажигания, а в багажнике появились два бака для водорода от седана Toyota Mirai.

Модель AE86 BEV Concept на основе Toyota Corolla Levin оснащена электромотором от пикапа Toyota Tundra и батареей от Toyota Prius, которые установлены вместо двигателя внутреннего сгорания. Электрическая силовая установка сочетается с механической коробкой передач и сцеплением.

Оба рестомода получили новые колеса, а в салоне появились спортивные сиденья Bride с многоточечными ремнями Cusco — аксессуары использованы бывшие в употреблении, а часть элементов салона сделана из переработанных материалов.

Напомним, Toyota AE86 выпускалась с 1983 по 1987 год и оснащалась 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью до 130 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-диапазонным «автоматом». Модель стала культовой у дрифтеров после выхода аниме Initial D, а кроме того спорткар участвовал в различных кольцевых и раллийных гоночных сериях.

Максим Вершинин