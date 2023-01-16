Повторное рассмотрение дела Дарьи Сорокиной начнется 20 января

Кировский райсуд Уфы назначил на 20 января предварительное слушание по уголовному делу 28-летней Дарьи Сорокиной, насмерть сбившей в прошлом июле 39-летнюю женщину и ее четырехлетнего ребенка. Дело будет рассматривать судья Азамат Бикчурин.

ДТП произошло на перекрестке улиц Авроры и Перовской, когда Nissan Juke под управлением Дарьи Сорокиной сбил женщину с ребенком, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель позже пояснила, что в момент ДТП отвлеклась, чтобы покормить своего трехмесячного ребенка.

Дарью Сорокину обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В октябре уголовное дело было прекращено председателем Кировского райсуда Уфы Робертом Усмановым из-за примирения сторон, а в декабре решением Верховного суда Башкирии, удовлетворившего апелляционное представление прокуратуры Кировского района, дело было возвращено в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте