На СвЖД загорелся вагон грузового поезда

На станции Керамик Свердловской железной дороги (СвЖД) произошло возгорание вагона-сопровождения, который следовал в составе грузового поезда N3882. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Предварительная причина пожара — возгорание дизельного котла в вагоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также Свердловский транспортный прокурор. Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения противопожарного законодательства, а также о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, летом 2022 года в пассажирском поезде Новый Уренгой – Оренбург загорелся один из вагонов. В вагоне находилось 19 человек, жертв и пострадавших не было. Тем не менее, ущерб от повреждений вагона, принадлежащего РЖД, и личному имуществу пассажиров, превысил 1 млн руб. Затем в Новом Уренгое задержали 38-летнего жителя Пермского края, подозреваемого в поджоге вагона.

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Диана Сунагатуллина