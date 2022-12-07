В Самарской области зарегистрирован грипп, вызывающий рвоту и диарею

Циркуляция вируса гриппа А (H1N1) была зарегистрирована в Самарской области за последние семь дней. Среди его симптомов значатся рвота и диарея. Также в регионе циркулирует вирус парагриппа и аденовирусы. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«В Самарской области зарегистрировано десять случаев гриппа, показатель на десять тыс. населения – 0,03. В Самаре – шесть случаев или 0,1 на десять тыс. населения, в Тольятти — четыре случая или 0,06 на десять тыс. населения»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Кроме того, за указанный период в регионе выявлено 18,2 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. населения в Самарской области равен 57,76. Это выше эпидпорога на 51,99%.

Ранее общее число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 485,8 тыс. человек. За все время пандемии в регионе скончались более 8,1 тыс. жителей с коронавирусом.

Георгий Портнов