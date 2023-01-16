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TAG Heuer анонсировал новые версии часов Connected Caliber E4

Швейцарский часовой бренд TAG Heuer анонсировал новые версии фирменных умных часов Connected Caliber E4. Продажи новых моделей начнутся в январе.

Базовая версия стоимостью $2,3 тыс. получила корпус 42 мм из черного титана, 1,28-дюймовый OLED-дисплей разрешением 416х416 точек с сапфировым стеклом. Исполнение Golf Edition отличается зеленым корпусом, двумя ремешками (черно-зеленый кожаный и бело-зеленый каучуковый) в комплекте, также такие часы работают на 40 тыс. гольф-полей по всему миру и позволяют отслеживать статистику гольфистов. В комплекте с часами за $2,5 тыс. покупатели получат три фирменных мяча для гольфа.

Модификация Sports Edition с каучуковым ремешком выполнена в корпусе 45 мм с керамическим безелем, а экран имеет диагональ 1,39 дюйма и разрешением 454х454 точек. Стоимость такой модели часов составит $2,6 тыс.

Технически новые часы соответствуют показанным в начале 2022 года TAG Heuer Connected Caliber E4.

Максим Вершинин

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