В Краснодаре усилят патрули на водоемах из-за резкого потепления

В Краснодаре патрули на водоемах усилят в связи с таянием льда из-за резкого потепления. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выход на лед в настоящее время категорически запрещен. Как уточнили в мэрии, дети, находящиеся без присмотра родителей, относятся к высокой группе риска. На прошлой неделе из полыньи спасатели достали девушку-подростка.

В настоящее время на городских водоемах установлено 100 информационных табличек, патрули осуществляют сотрудники спасательных служб. В целях усиления к мониторингу ситуации подключатся правоохранительные органы и представители внутригородских округов.

Ранее метеоцентр «Фобос» сообщил о предстоящем потеплении в Краснодарском крае. Температура воздуха будет достигать 15 градусов.

Анастасия Донскова

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