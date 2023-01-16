Метеорологи заявили, что к концу недели на Кубани значительно потеплеет

К концу текущей недели в Краснодарском крае значительно потеплеет, температуры останутся в плюсовых значениях. Об этом сообщила пресс-служба метеорологического центра «Фобос».

Температура воздуха к выходным составит от +10 до +15 градусов в Крыму и на Кубани. Потепление связано с действием антициклона на юге России. Существенных осадков не ожидается.

В минувшее воскресенье, по данным МЧС России по Краснодарскому краю, ночные температурные значения в регионе достигали -5 градусов, в предгорных районах -9 градусов. Температура воздуха днем в юго-восточных предгорных районах составила от 3 до 8 градусов.

Анастасия Донскова

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