В Севастополе уничтожили второй за сутки беспилотник на подлете к военному аэропорту

В Севастополе на подлете к военному аэропорту Бельбек уничтожили второй за день беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Первый дрон системы противовоздушной обороны ликвидировали над севастопольской бухтой 16 января около 01:00. Господин Развожаев отметил, что инцидент не повлиял на работу городских служб.

Атаки БПЛА на Севастополь совершаются регулярно. С начала 2023 года уничтоженный в районе Бельбека дрон стал седьмым по счету. В настоящее время в городе действует высокий «желтый» режим террористической опасности.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram