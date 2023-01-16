В Челябинске депутата из Татарстана арестовали за получение взятки

Тракторозаводский районный суд Челябинска заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве депутата совета Мамадышского района Татарстана Булата Ахметгаянова. Он останется в СИЗО как минимум до 11 марта, сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, депутат в августе-сентябре 2022 года предложил жене находящегося под стражей экс-директора учреждения «Челябоблинвестсрой» Алексея Абаимова помощь в смягчении меры пресечения ее мужу. Он пообещал выступить посредником в передаче денег за перевод Алексея Абаимова под домашний арест, попросив за все 2 млн руб. Выполнять свои обязательства он не планировал, полученными средствами распорядился по личному усмотрению. В отношении депутата возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Алексей Абаимов находится под стражей с августа 2022 года. Бывшего директора областного государственного казенного учреждения «Челябоблинвестстрой» обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Алексей Абаимов в 2018-2019 годах за взятку в 190 тыс. руб. от директора строительной компании «Флагман» обеспечил подписание актов с заведомо ложными сведениями об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше. В результате подрядчик похитил более 19 млн руб.

Также Алексея Абаимова с лета 2021 года вместе с экс-замминистра строительства региона Татьяной Антоновой судят за получение взяток от руководителя компании «Стройтранссоюз», которая строила региональный центр по шорт-треку в Челябинске и биатлонный стадион в Златоусте.