Глава СК РФ взял на контроль расследование пожара на рынке в Кинеле

Руководитель СУ СК России по Самарской области Марат Галиханов представит доклад о ходе проведения доследственной проверки по факту пожара с одним погибшим в Кинеле. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Происшествие случилось на продовольственном рынке в ночь на воскресенье, 15 января. На месте пожара было найдено тело погибшего мужчины.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

СУ СК РФ начало доследственную проверку по факту случившегося. Если у происшествия обнаружат криминальный характер, будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в историческом центре Самары на ул. Некрасовской, 25А, произошел пожар. Известно о двух погибших и двух пострадавших. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «День с огнем».

Георгий Портнов