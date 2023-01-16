Завершение строительства судебного квартала в Петербурге перенесено с 2024-го на 2028 год

Строительство судебного квартала в Санкт-Петербурге для переезда Верховного суда из Москвы вновь отложено. Теперь ожидается, что проект будет завершен в 2028 году, а не в 2024-м. Президент Владимир Путин анонсировал переезд Верховного суда еще в 2012 году.

Новые сроки завершения строительства для Верховного суда, его судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана указаны в Федеральной адресной инвестиционной программе, передает РБК. Документ был утвержден в декабре 2022 года.

Контракт на строительство был заключен в 2016 году. Изначально планировалось, что проект будет завершен к концу 2020-го. Сейчас контракт продлен до декабря 2025 года, это указано в дополнительном соглашении, которое было заключено между управлением делами президента и подрядчиком ФГУП «Ремонтно-строительное управление». Стоимость контракта составляет 35,7 млрд руб., 14 млрд руб. из них уже выделено. На 2023–2024 годы финансирование не заложено. Не исключено, что оно будет определено позже.

Как следует из материалов госзакупок, в 2022 году шли инженерно-геологические изыскания по проекту и корректировка проектной документации, которая предусматривает перенос жилого комплекса для судей из судебного квартала на Большеохтинский проспект. Ремонтно-строительное управление в конце декабря заказало госэкспертизу нового проекта, в числе прочего будет определена достоверность определения сметной стоимости.

Место для судебного квартала было выбрано в 2016 году — тогда его решили построить на набережной Малой Невы на Петроградском острове. В 2019 году власти решили построить на этом месте парк, а проект перенесли на набережную Невы недалеко от Смольного. Господин Путин говорил, что парк станет «чуть получше» московского «Зарядья». Однако в начале 2022 года, как узнал телеканал BBC, проект парка отменили, а строительство судебного квартала вернули на прежнее место. Основным субподрядчиком выступает компания СК «Сегмента», которая, по информации «Ъ», может быть связана с предпринимателем, основателем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным.

О проекте судебного квартала читайте в материалах «Ъ».

Леонид Уварчев