Краудлендинг собрал толпу

Объем рынка краудлендинга по итогам декабря 2022 года объем рынка достиг 1,6 млрд руб., увеличившись на 40% год к году, хотя еще в июле показатель был меньше миллиарда, следует из материалов компании Money Friends, с которыми ознакомился “Ъ”. Речь идет о способе привлечения средств в бизнес с помощью специализированных интернет-площадок. Деньги можно взять в долг, обменять на долю будущей прибыли. Средства дают инвесторы — граждане или юрлица. В реестре ЦБ зарегистрировано 64 оператора инвестплатформ.

На фоне нестабильной экономической ситуации в стране и трудностей с доступом к зарубежным инструментам российские инвесторы все активнее интересуются краудлендингом, говорит гендиректор Money Friends Тимур Ксенз: «Рынок отечественных облигаций дал доходность не более 10%, при инфляции около 12%. Краудлендинг же обеспечивает среднюю доходность по рынку около 15% годовых после всех вычетов». В 2023 году, по оценкам господина Ксенза, рост может составить до 50%. Сдерживать рынок, полагают его участники, будут преимущественно регуляторные факторы, а также общее снижение инвестиционной активности на фоне кризиса.