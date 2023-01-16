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Коммерсантъ FM
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Гурманские будни

Все самые вкусные новинки — в еженедельном гастрономическом обзоре «Коммерсантъ Стиль»

На Никитской теперь есть современная Остазия

Открывая один за другим паназиатские рестораны, московские рестораторы незаслуженно оставляли без внимания традиционную корейскую и китайскую кухни. Исправить ситуацию решил шеф-повар «Б12» Олег Шин.

«Б12» расположился на Большой Никитской. В названии кроется не только номер дома, но и отсылка к сезонности (12 месяцев), а буква «Б» – первая буква в слове «бабочка». По словам владельцев Alba Group, полный жизненный цикл бабочки демонстрирует все этапы создания ресторана - от идеи до финального имаго.

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Но отвлечемся от концепции и перейдем к меню, которое соединило в себе Корею, Китай, и еще некоторые восточные (в частности, японские) традиции, которые смешаны с современными трендами. Наравне с чисто азиатскими продуктами, встречается и трюфель, который востребован сейчас в московских ресторанах, и уни - икра морского ежа. Последнюю, к слову, можно съесть не только в сыром виде, но и запеченную с гребешком, фуа-гра и трюфелем, или raw (сырой) - в компании с лангустинами и черной икрой.

В закусках – традиционные небольшие и аккуратные японские суши. Можно сразу заказать ассорти, чтобы попробовать разные, или роллы. Если надоела классика, то можно взять так называемый ручной ролл с красной икрой и крабом, или открытый, со свежим тунцом блюфин. Ролл с тунцом и молодой спаржей прямо при вас слегка прижгут углем, которой подносят к столу в специальной японской чугунной кастрюльке с толстым дном. Из китайских закусок здесь есть переосмысленная версия традиционного китайского салата с уткой, где в букете из зелени утопают тонкие ломтики птицы, в соусе – ноты манго, орех пекан и слива или битые огурцы, которые шеф сначала маринует так, что они становятся мягкими, и подает с кунжутно-соевым соусом и черной икрой. Наваристый и богатый вкусом рамен подают с яйцом и большим стейком из лосося. Такое блюдо может смело заменить основное. В разделе «тесто» – китайские паровые булочки бао с говяжьим языком или ребром, а также димсамы. Подаются и те, и другие по две штуки.

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Лосось, трюфель, кумкват

Лосось, трюфель, кумкват

Дим-самы с крабом

Дим-самы с крабом

Дикий сибас на пару с двумя видами соуса

Дикий сибас на пару с двумя видами соуса

Утиный суп в азиатском стиле

Утиный суп в азиатском стиле

Тунец торо, блюфин, хамачи, уни, красная икра, рис

Тунец торо, блюфин, хамачи, уни, красная икра, рис

Ягненок на кости

Ягненок на кости

Кушияки, мраморная говядина

Кушияки, мраморная говядина

Куриные лапки

Куриные лапки

Осьминог, чимичурри

Осьминог, чимичурри

Карпаччо вагю, трюфель

Карпаччо вагю, трюфель

Ролл тунец торо, спаржа

Ролл тунец торо, спаржа

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Лосось, трюфель, кумкват

Дим-самы с крабом

Дикий сибас на пару с двумя видами соуса

Утиный суп в азиатском стиле

Тунец торо, блюфин, хамачи, уни, красная икра, рис

Ягненок на кости

Кушияки, мраморная говядина

Куриные лапки

Осьминог, чимичурри

Карпаччо вагю, трюфель

Ролл тунец торо, спаржа

В основных блюдах обязательно обратите внимание на осьминога, который приготовлен на традиционном японском гриле робата, и на нежную утку с древесными грибами и кумкватом, порция на двоих (к ней можно и нужно просить рис).

Если вы любите коктейли, то здесь достойная коктейльная карта, тоже с азиатскими нотами.

Что важно, блюда в ресторане не перегружены большим количеством соусов и соли, так что ресторан вполне подходит для ежедневного посещения.

Большая Никитская улица, дом 12

пн-чт, вс, с 12:00 до 00:00

пт-сб, с 12:00 до 02:00

Годовщина ресторана Verd

Свой первый день рождения Verd (по-каталански «зеленый», термин известный по словосочетанию «зеленое вино) отметил с новым шефом из Санкт-Петербурга и новым меню. Находящийся в новом доме в Хамовниках ресторан рассчитан, скорее, на местную аудиторию, которая спускается сюда, чтоб спокойно провести время за бокалом испанского вина. В здешней винной карте отдельное внимание уделено каждому из винодельческих регионов Испании, в том числе, довольно редким – Тенерифе или Сьеррас де Малага. Собраны интересные позиции, от авангардных натуральных до взрослой утонченной классики. Уделено внимание и великим винным соседям – Франции и Италии.

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Конечно, такая коллекция никак не может обойтись без правильного аккомпанемента – еды, которой заправляет теперь шеф-повар Ярослав Свинцов. Кухня по-прежнему осталась каталонской: она, как известно, уходит корнями далеко в древность и вобрала в себя продукты моря, гор, садов - всего понемногу, но вместе с тем осталась элегантной и ни на что не похожей. А еще она идеально дополняет и оттеняет вино.

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Лолиго с сальсой

Лолиго с сальсой

Анчоусы

Анчоусы

Паста с морепродуктами

Паста с морепродуктами

Оливковый хумус

Оливковый хумус

Эмпанадас

Эмпанадас

Паштет из кролика

Паштет из кролика

Крем-карамель

Крем-карамель

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Лолиго с сальсой

Анчоусы

Паста с морепродуктами

Оливковый хумус

Эмпанадас

Паштет из кролика

Крем-карамель

Кухня Verd – это морепродукты, много овощей, сыр и, конечно, мясные блюда. Очень много закусок – раздел, который практически полностью поменял новый шеф-повар. Свежеиспеченный томатный хлеб подают к тартару из говядины с острым испанским перчиком, салат с томатами и фетой готовится на основе перца рамиро и с оливками каламата, что вместе с сыром придает блюду солоноватый и пикантный вкус. Из горячих закусок подают традиционные испанские пирожки эмпанадас с рваными говяжьими щечками, с острой сальсой верде, а также лолиго – жареные мини-кальмарчики с сальсой из овощей. Скоро ресторан введет раздел новых завтраков.

Малая Пироговская улица, дом 8

Ежедневно, с 10:00 до 23:00

Ольга Карпова

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