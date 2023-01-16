Гурманские будни

На Никитской теперь есть современная Остазия

Открывая один за другим паназиатские рестораны, московские рестораторы незаслуженно оставляли без внимания традиционную корейскую и китайскую кухни. Исправить ситуацию решил шеф-повар «Б12» Олег Шин.

«Б12» расположился на Большой Никитской. В названии кроется не только номер дома, но и отсылка к сезонности (12 месяцев), а буква «Б» – первая буква в слове «бабочка». По словам владельцев Alba Group, полный жизненный цикл бабочки демонстрирует все этапы создания ресторана - от идеи до финального имаго.

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Но отвлечемся от концепции и перейдем к меню, которое соединило в себе Корею, Китай, и еще некоторые восточные (в частности, японские) традиции, которые смешаны с современными трендами. Наравне с чисто азиатскими продуктами, встречается и трюфель, который востребован сейчас в московских ресторанах, и уни - икра морского ежа. Последнюю, к слову, можно съесть не только в сыром виде, но и запеченную с гребешком, фуа-гра и трюфелем, или raw (сырой) - в компании с лангустинами и черной икрой.

В закусках – традиционные небольшие и аккуратные японские суши. Можно сразу заказать ассорти, чтобы попробовать разные, или роллы. Если надоела классика, то можно взять так называемый ручной ролл с красной икрой и крабом, или открытый, со свежим тунцом блюфин. Ролл с тунцом и молодой спаржей прямо при вас слегка прижгут углем, которой подносят к столу в специальной японской чугунной кастрюльке с толстым дном. Из китайских закусок здесь есть переосмысленная версия традиционного китайского салата с уткой, где в букете из зелени утопают тонкие ломтики птицы, в соусе – ноты манго, орех пекан и слива или битые огурцы, которые шеф сначала маринует так, что они становятся мягкими, и подает с кунжутно-соевым соусом и черной икрой. Наваристый и богатый вкусом рамен подают с яйцом и большим стейком из лосося. Такое блюдо может смело заменить основное. В разделе «тесто» – китайские паровые булочки бао с говяжьим языком или ребром, а также димсамы. Подаются и те, и другие по две штуки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лосось, трюфель, кумкват Дим-самы с крабом Дикий сибас на пару с двумя видами соуса Утиный суп в азиатском стиле Тунец торо, блюфин, хамачи, уни, красная икра, рис Ягненок на кости Кушияки, мраморная говядина Куриные лапки Осьминог, чимичурри Карпаччо вагю, трюфель Ролл тунец торо, спаржа Следующая фотография 1 / 11 Лосось, трюфель, кумкват Дим-самы с крабом Дикий сибас на пару с двумя видами соуса Утиный суп в азиатском стиле Тунец торо, блюфин, хамачи, уни, красная икра, рис Ягненок на кости Кушияки, мраморная говядина Куриные лапки Осьминог, чимичурри Карпаччо вагю, трюфель Ролл тунец торо, спаржа

В основных блюдах обязательно обратите внимание на осьминога, который приготовлен на традиционном японском гриле робата, и на нежную утку с древесными грибами и кумкватом, порция на двоих (к ней можно и нужно просить рис).

Если вы любите коктейли, то здесь достойная коктейльная карта, тоже с азиатскими нотами.

Что важно, блюда в ресторане не перегружены большим количеством соусов и соли, так что ресторан вполне подходит для ежедневного посещения.

Большая Никитская улица, дом 12 пн-чт, вс, с 12:00 до 00:00 пт-сб, с 12:00 до 02:00

Годовщина ресторана Verd

Свой первый день рождения Verd (по-каталански «зеленый», термин известный по словосочетанию «зеленое вино) отметил с новым шефом из Санкт-Петербурга и новым меню. Находящийся в новом доме в Хамовниках ресторан рассчитан, скорее, на местную аудиторию, которая спускается сюда, чтоб спокойно провести время за бокалом испанского вина. В здешней винной карте отдельное внимание уделено каждому из винодельческих регионов Испании, в том числе, довольно редким – Тенерифе или Сьеррас де Малага. Собраны интересные позиции, от авангардных натуральных до взрослой утонченной классики. Уделено внимание и великим винным соседям – Франции и Италии.

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Конечно, такая коллекция никак не может обойтись без правильного аккомпанемента – еды, которой заправляет теперь шеф-повар Ярослав Свинцов. Кухня по-прежнему осталась каталонской: она, как известно, уходит корнями далеко в древность и вобрала в себя продукты моря, гор, садов - всего понемногу, но вместе с тем осталась элегантной и ни на что не похожей. А еще она идеально дополняет и оттеняет вино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лолиго с сальсой Анчоусы Паста с морепродуктами Оливковый хумус Эмпанадас Паштет из кролика Крем-карамель Следующая фотография 1 / 7 Лолиго с сальсой Анчоусы Паста с морепродуктами Оливковый хумус Эмпанадас Паштет из кролика Крем-карамель

Кухня Verd – это морепродукты, много овощей, сыр и, конечно, мясные блюда. Очень много закусок – раздел, который практически полностью поменял новый шеф-повар. Свежеиспеченный томатный хлеб подают к тартару из говядины с острым испанским перчиком, салат с томатами и фетой готовится на основе перца рамиро и с оливками каламата, что вместе с сыром придает блюду солоноватый и пикантный вкус. Из горячих закусок подают традиционные испанские пирожки эмпанадас с рваными говяжьими щечками, с острой сальсой верде, а также лолиго – жареные мини-кальмарчики с сальсой из овощей. Скоро ресторан введет раздел новых завтраков.

Малая Пироговская улица, дом 8 Ежедневно, с 10:00 до 23:00

Ольга Карпова