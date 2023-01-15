Генсек НАТО не ожидает нормализации отношений с Россией после окончания боевых действий на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что отношения западных стран с Россией не нормализуются после окончания боевых действий на Украине. Он считает, что в отношениях России и Запада «как раньше не будет».

«Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются»,— сказал господин Столтенберг в интервью газете Handelsblatt. Вместе с тем он отметил, что недооценивать Россию не стоит и что в ее распоряжении находятся «огромные ресурсы».

Генсек НАТО также считает, что сейчас идет решающая фаза российско-украинского военного конфликта. Он призвал союзников по НАТО увеличить поставки тяжелой боевой техники Украине. Как сообщил Йенс Столтенберг, новый пакет военной помощи Украине будет согласован 20 января на встрече представителей министерств обороны западных стран в формате «Рамштайн».

В августе Йенс Столтенберг говорил, что альянс сожалеет о прекращении сотрудничества с Москвой. По его словам, НАТО на протяжении десятилетий стремилось к тому, чтобы установить диалог с Россией.

Анастасия Ларина