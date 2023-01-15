В парламенте Ирана рассказали о сроках поставки российских Су-35

Власти Ирана закупят у России системы обороны, ракеты и вертолеты. Об этом сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней разведки исламского парламента Шахрияр Хейдари агентству Tansim. По его словам, заказанные у России самолеты должны прийти в марте 2023 года. По данным агентства, в этот же срок будут поставлены российские истребители Су-35.

«Мы отдали России такие заказы, как системы обороны, ракеты и вертолеты, и большая часть этого вооружения скоро поступит в страну»,— сказал господин Хейдари.

В сентябре командующий ВВС Ирана Хамид Вахеди сообщил агентству Barna, что закупка российских Су-35 стоит на повестке дня. Однако, по его словам, Су-30 закупать у России не планировалось. Командующий ВВСЕ говорил, что окончательное решение о закупке Су-35 остается за командованием сухопутных войск и генштабом Ирана.

Анастасия Ларина