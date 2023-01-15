Нигерийский форвард Мозес Кобнан Дэвид стал новым игроком ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» подписал контракт с 20-летним нигерийским форвардом Мозесом Кобнаном Дэвидом. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Кубани.

Мозес Кобнан Дэвид

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Дэвид будет выступать под номером 90. Соглашение с ним рассчитано до 30 июня 2026 года. Условия контракта с футболистом не разглашаются. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 400 тыс. евро. В течение года она выросла в 5,3 раза.

О переходе нигерийского нападающего стало известно 5 января. До «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид с лета 2022 года выступал за футбольный клуб «Железиарне» из словацкого Подбрезова. За него он провел 20 матчей и забил 13 мячей.

14 января ФК «Краснодар» сообщил о подписании контракта с бразильским полузащитником Кади Боржесом, который до этого выступал за азербайджанский «Карабах».

Алексей Белянин

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