Работа выходит за временные рамки

Работа не отпускает: 85% россиян решают деловые вопросы по вечерам и в выходные. Чаще всего они предпочитают делать это в мессенджерах, выяснили исследователи сервисов «Яндекс 360» и А2:Research. На втором месте — корпоративная почта, а на третьем — звонки. При этом 30% опрошенных не видят ничего плохого в том, чтобы работать 24х7. И только 7% переводят гаджеты в беззвучный режим или отключают их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ FM” связался с топ-менеджерами и руководителями отделов крупных компаний и спросил, продолжают ли они деловую переписку после конца рабочего дня и требуют ли того же от своих подчиненных?

Председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова: «У нас всегда можно позвонить в компанию, автоответчик запишет разговор. По возможности мы даже дежурили на телефоне, сейчас это, конечно, отсутствует. Я лично тоже отключаю звук и не беру телефон после того, как, например, уже ушла отдыхать. А вот чтобы отключить полностью телефон и мессенджер, такого нет. У нас просто исключен вариант не отвечать на звонки и сообщения, потому что это наши клиенты. У нас есть строгие регламенты относительно того, после скольких секунд нужно взять трубку, за этим еще наблюдают и застройщики». Председатель совета директоров и президент Альфа-банка Олег Сысуев: «Главное — результат. Это понимают и работодатель, и сотрудники. А они молодые, креативные, очень мотивированные, непьющие, между прочим. Спрашивать у них, решают ли они задачи на работе или нет, мы как-то уже отучились. Они же не производят гвозди, то есть их производительность не приравнивается к количеству. Если они решают поставленные задачи, то могут это делать, сидя в кафе. Выработался стереотип, что формальный конец рабочего дня не означает, что ты не решаешь вопросы, связанные с бизнесом. Просто другая жизнь сейчас». Глава пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева: «В нашей сфере, если сотрудники оперативно не отвечают, то скорее всего они уже не работают в туризме. Есть рынки, где разница во времени составляет восемь часов, и люди общаются тогда, когда просыпается, например, Таиланд или Куба. Есть вопросы, которые не требуют отлагательств, форс-мажорные ситуации. Однажды случилось так, что борт, который летел в Венесуэлу, сломался после того, как совершил плановую техническую дозаправку в Тегеране. Туристы оказались заперты в аэропорту, не имея возможности выйти из терминала, потому что ни у кого не было виз. Работали ночью и мы, и сотрудники посольства Российской Федерации в Тегеране, и наш регулятор — на тот момент Ростуризм».

Как показали данные опроса сервисов «Яндекс 360» и А2:Research, более 30% россиян не разделяют рабочие и личные переписки. В результате часто отправляют коллегам сообщения, которые им не предназначались. Границы между рабочим временем и отдыхом стали размываться в разгар пандемии COVID-19, отметила управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова. По ее словам, оставаться на связи с коллегами и клиентами круглые сутки сотрудников вынуждают сразу несколько факторов:

«Первый из них — достаточно низкая культура ведения бизнес-процессов, отсутствует некая регламентация внутри компании, которая бы была посвящена коммуникациям. Если мы возьмем, например, западный бизнес, то есть всегда отдельные пункты, связанные со способом коммуникации, где четко прописано, какими каналами можно пользоваться, какими не рекомендуется и почему. Второй фактор — это достаточно сильное обесценивание собственного опыта, вклада и своей в целом профессиональной значимости для бизнеса из-за того, что не было обратной связи или она была негативной, неконструктивной, может быть, существовало очень сильное давление на сотрудника.

Все это в итоге приводит к тому, что человек пытается дополнить свою ценность через увеличение времени работы.

Третий — это отсутствие какого-то осознанного подхода к планированию, начиная с простых навыков тайм-менеджмента, заканчивая каким-то карьерным целеполаганием.

Когда был в разгаре сезон локдаунов, имели место попытки компаний депремирования людей, которые каким-то образом были не в сети или недоступны. Это сохранилось и продолжает использоваться для тех позиций, где и до удаленки существовал четкий регламент наличия на рабочем месте. Сейчас рынок принадлежит работодателям. Сотрудники будут по максимуму держаться за свои позиции и прилагать большее количество усилий для того, чтобы либо найти работу, либо на ней закрепиться».

Ранее газета De Morgen из Антверпена писала, что госслужащие в Бельгии теперь имеют право не отвечать на звонки, электронные письма или сообщения от начальства после конца смены. Схожие правила есть и во Франции. В 2014-м профсоюзы добились запрета на деловую переписку в свободное от работы время в компаниях из сфер IT и консалтинга.

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Анна Маргулис