«Гранель» займет склад

Программой мэрии Москвы по предоставлению льгот при переводе участков под жилищное строительство в обмен на строительство логопарков заинтересовались застройщики. Так, ГК «Гранель» может выкупить участок в Новой Москве, где можно построить складской комплекс на 80 тыс. кв. м стоимостью более 3 млрд руб. Эксперты рассчитывают, что таких сделок на рынке будет больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ГК «Гранель» может выкупить складской комплекс «Киевское, 22» на 41 тыс. кв. м в Первомайском, в Новой Москве, у дистрибутора косметики «Единая Европа Холдинг», являвшегося до 2016 года совладельцем сети «Иль де Ботэ». Сделку планируется закрыть в ближайшее время. Об этом рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердил собеседник “Ъ”, близкий к «Гранель». Еще два источника “Ъ” сообщили, что на актив также претендуют другие компании, не называя их. В «Гранель» отказались от комментариев, в «Единой Европе Холдинге» не ответили на запрос “Ъ”.

ГК «Гранель» создана в 1992 году нынешним премьером-министром Башкирии Андреем Назаровым и Ильшатом Нигматуллиным. Компания строит жилье в Москве и Подмосковье. Текущий портфель проектов, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», составляет 836 тыс. кв. м. Общий объем реализованных объектов — 6,5 млн кв. м.

«Европа Холдинг» уже пыталась продать склад в Новой Москве. В январе 2022 года созданный в Британии инвестфонд Raven Russia получил одобрение Федеральной антимонопольной службы на приобретение актива. Однако из-за спецоперации РФ на Украине ряд сделок, в том числе и эта, сорвались (см. “Ъ” от 5 апреля 2022 года).

Сейчас стоимость этого актива может составлять 2,3 млрд руб., считает гендиректор Union Brokers Олег Григорьев. Как уточняет собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, в сделку также войдет участок, позволяющий построить логопарк на 80 тыс. кв. м. Эту площадку можно оценить еще в 600–800 млн руб., говорит господин Григорьев. Строительство логопарка сейчас обходится девелоперам в 40–45 тыс. руб. за 1 кв. м, поясняет директор по финансам и инвестициям ГК «Смарт Девелопмент» Андрей Новиков. Таким образом, инвестиции в проект могут достигать 3,2–3,6 млрд руб.

Покупка проектов по строительству складов девелоперами жилья связана с льготами, предоставляемыми мэрией Москвы компаниям при изменении вида разрешенного использования (ВРИ) участков, уверен директор «Ricci | Склады» Дмитрий Герастовский. По его мнению, смысл покупки объекта заключается именно в получении прибыли при строительстве второй очереди объекта на дополнительном участке.

Мэрия в 2020 году увеличила плату за смену ВРИ площадок застройщикам жилья от двух до восьми раз в зависимости от их расположения. Девелоперы могут частично компенсировать сумму платежа, построив в районах с недостаточным количеством рабочих мест офисы, технопарк, торгцентр или гостиницу. В 2022 году в программу также включили объекты для оказания комплексных логистических услуг.

В отличие от офисной и торговой недвижимости сегмент логопарков чувствует себя в этот кризис относительно неплохо, отмечает директор департамента управления складской недвижимостью Accent Capital Анастасия Корневич. А из-за отсутствия строительства новых объектов практически все существующие склады уже заняты, напоминает она. По данным Ricci, вакантность складской недвижимости в Москве и Подмосковье по итогам 2022 года составила всего 2,5%.

С учетом требований мэрии Москвы к коммерческой инфраструктуре застройщики будут и в дальнейшем строить такие объекты, прогнозирует Анастасия Корневич. Льготы по ВРИ, резюмирует она, позволят девелоперам снизить потери в периоды проседания рынка коммерческой недвижимости, а по мере развития инфраструктуры Новой Москвы такие объекты начнут приносить больше прибыли.

Дарья Андрианова