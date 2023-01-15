Краснодар занял четвертое место в РФ по продажам автомобилей с пробегом

В Краснодаре за 11 месяцев 2022 года продали 53,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,2% меньше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По этому показателю кубанская столица занимает четвертое место среди крупных российских городов. Лидерами по этому показателю стали Москва (314 тыс.) и Санкт-Петербург (154 тыс.). В первую тройку по продажам также попал Новосибирск (62,6 тыс.).

Всего в России в январе—ноябре 2022 года продали 4,95 млн автомобилей с пробегом, что на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

О том, как завершился 2022 год для автомобильной отрасли в Краснодарском крае, читайте в материале «Ъ-Кубань» «Разворот на восток».

Алексей Белянин

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