Число погибших в авиакатастрофе в Непале выросло до 68

Управление гражданской авиации Непала сообщило о 68 погибших в авиакатастрофе в аэропорту Покхара. Всего на борту находились 72 человека: 68 пассажиров и 4 члена экипажа.

«На данный момент число погибших составляет 68»,— процитировал индийский телеканал Republic заявление ведомства.

На сайте авиационного ведомства также был опубликован список всех пассажиров, находившихся на борту лайнера. Среди них четверо россиян: Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лугины. Об их гибели сообщил российский посол в Непале.

Сегодня утром на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в центральном Непале разбился самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines.

Андрей Сапожников