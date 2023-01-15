Промышленное производство на Кубани за месяц выросло на 12,5%

Промышленное производство на Кубани в январе—ноябре 2022 года выросло на 12,5% по отношению к показателям января—октября. Об этом говорится в материалах Краснодарстата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство сократилось на 1,3%.

Самый большой рост за 11 месяцев показали производство лекарств (+40,5%), электрического оборудования (+33,2%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+32,9%). Самое серьезное снижение показателей отмечено в сферах предоставления услуг в области добычи (-17,8%), производства прочих транспортных средств и оборудования (-29,2%) и табачных изделий (-85,5%).

В январе—октябре 2022 года промпроизводство на Кубани сократилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К январю—сентябрю оно увеличилось на 1,7%.

22 декабря губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что с начала года в Краснодарском крае объем отгрузки промышленной продукции собственного производства составил 382,3 млрд руб., что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин

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