На Кубани отгрузка промышленной продукции собственного производства выросла на 12,6%

С начала года в Краснодарском крае объем отгрузки промышленной продукции собственного производства составил 382,3 млрд руб., что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в интервью «Ъ-Кубань».

По словам главы Краснодарского края, положительный результат обеспечен увеличением объема поддержки производителей промышленной продукции втрое, с 720 млн до 3 млрд руб. За счет этого за год комплекс мер был расширен с 6 до 11 направлений.

«Ограничение доступа к зарубежному оборудованию и комплектующим открыло предприятиям возможности для импортозамещения, расширения рынков сбыта. Мы смогли смягчить последствия санкций. Нарастить производство, вывести на рынок новые виды продукции, избежать падения в пяти из шести ключевых отраслей промышленности»,— отметил губернатор Кубани.

Для поддержки производителей промышленной продукции до конца года Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют до 5 млрд руб. По этому показателю он занимает второе место в России. Кроме того, в регионе отобрали первые предприятия, которые получат не имеющую аналогов в стране меру господдержки — финансирование до 30% затрат предприятий, которые запускают новые или расширяют действующие производства импортозамещающей продукции.

Благодаря такой поддержке в Краснодаре увеличат производство IP-видеокамер. В Гулькевичском и Кавказском районе создадут новые производства сельхозтехники и комплектующих, а в Крымском районе начнут выпускать препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, который входит в перечень жизненно необходимых.

Татьяна Ручкина

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