Последствия аварии на городских теплосетях устраняют в Можге

В Можге в Удмуртии устраняют последствия аварии в городской сети теплоснабжения. Она произошла утром 13 января на котельной №12, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава города Михаил Трофимов. Обнаружены несколько утечек. Без подачи тепла частично остались многоквартирные дома и учреждения первого и второго микрорайонов. О завершении восстановительных работ он сообщил утром 14 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Трофимов, vk.com Фото: Михаил Трофимов, vk.com

По его словам, в настоящее время идет постепенное заполнение системы отопления.

«Это делается для того, чтобы достичь нормативного уровня давления в ней. Если не соблюсти этого — на теплосетях может возникнуть гидроудар, что приведет к очередной аварии. Как только завершим этот процесс, приступим к растопке котельной №12 и постепенной подаче теплоносителя в обесточенные микрорайоны»,— написал Михаил Трофимов в полдень 14 января.